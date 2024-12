In Romania este marcata, in fiecare an, la 21 decembrie, Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania, stabilita prin Legea nr. 198/2011.Un proiect de lege privind declararea zilei de 23 august "Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului" si a zilei de 21 decembrie "Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania" a fost initiat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) in primavara anului 2010."El asigura coerenta unei ... citește toată știrea