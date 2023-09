Aproape 70% dintre lucratorii casnici din Italia nu au cetatenie italiana, iar procentul ajunge la 72,7% in cazul ingrijitorilor. Este vorba de aproape 622.000 de lucratori, dintre care 50,2% se ocupa de asistenta personala (ingrijitori), scrie publicatia italiana Ilsole24ore, citata de Rador Radio Romania.Dar care sunt nationalitatile "mai inclinate" spre munca casnica? Fotografia sectorului a fost realizata de Domina (Asociatia Nationala a Familiilor de Lucratori in Gospodarii) in cel de-al ... citeste toata stirea