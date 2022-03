22.03, raport Covid: Suntem inca la 200 de cazuri pe zi, la Brasov

215 noi cazuri de infectare cu Covid au fost raportate, in judet, in ultimele 24 de ore, au anuntat autoritatile marti, 22 martie. Astfel, bilantul judetean al imbolnavirilor a ajuns la 105.799 de cazuri.In prezent, sunt 122 de pacienti internati in spitale, dintre care 7 la ATI. In judet, de la inceputul pandemiei si pana acum sunt 2.002 persoane decedate.Incidenta cumulata a cazurilor confirmate de COVID-19 la 1000 de locuitori pentru ultimele 14 zile in judetul Brasov, calculata de ... citeste toata stirea