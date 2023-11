Un tanar de 22 de ani din Brasov a fost arestat preventiv pentru ca a promovat materiale de propaganda terorista in sprijinul unei organizatii din Orientul Mijlociu, anunta DIICOT, intr-un comunicat.Tanarul Claudiu Adrian C. a fost arestat preventiv, in urma perchezitiilor efectuate de politisti de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala.Potrivit ... citeste toata stirea