22 de ani, pe ATV: A-ncercat sa faca o "liniuta" cu Politia

Un tanar din Vulcan a iesit la plimbare cu ATV-ul, fara sa tina cont de faptul ca nu are permis de conducere. Ajuns in Colonia 1 Mai, vulcaneanul de 22 de ani a dat nas in nas cu politistii, care i-au facut semn sa opreasca autovehiculul."La data de 08 noiembrie 2022, in jurul orei 13.40, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti, au efectuat semnal regulamentar de oprire conducatorului unui ATV, ce se deplasa pe raza localitatii Colonia 1 Mai din judetul Brasov. Conducatorul ... citeste toata stirea