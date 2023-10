Seniorii din Brasov interesati sa isi petreaca timpul liber facand diverse activitati, sunt invitati de la inceputul lunii noiembrie si pana in primavara anului viitor, la ateliere gratuite dedicate lor, in cadrul proiectului "Super bunici".Activitatile artistice propuse seniorilor precum muzica, pictura si desen, teatru sau dezvoltare personala, pot imbunatati considerabil calitatea vietii lor.Atelierele se vor desfasura in Sala Mica a Filarmonicii Brasov. Lansarea proiectului va avea loc ... citeste toata stirea