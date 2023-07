Primaria Harman are in plan sa modernizeze infrastructura rutiera din comuna, avand in vedere ca drumurile sunt intr-o stare tehnica precara. Proiectul este acum in faza obtinerii aprobarilor de la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov, iar dupa ce va fi incheiata aceasta etapa vor fi lansate si licitatiile de lucrari.Prin acest proiect sunt luate in calcul 22 de strazi, cu o lungime totala de 9,533 kilometri si care asigura legatura cu DN 11 si drumurile judetene DJ 112 si DJ 108. ... citeste toata stirea