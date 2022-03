22 martie 2022: Invizibilul va deveni vizibil

Ca in fiecare an, in 22 martie va fi sarbatorita Ziua Mondiala a Apei, cand comunitatea internationala arata respectul pentru apa. "In fiecare an, Organizatia Natiunilor Unite - Apa, entitate care coordoneaza lucrarile ONU privind apa si canalizare, stabileste o tema pentru Ziua Mondiala a Apei, care corespunde unei provocari curente sau viitoare. Anul acesta, tema este *Apele subterane: Sa facem invizibilul vizibil*", a declarat directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Brasov, Mihai Uta. ... citeste toata stirea