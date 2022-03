22 Martie - Ziua Mondiala a Apei. Vocea tinerilor din Judetul Brasov: #WateroftheFuture #NotACamel

Data de 22 martie este dedicata, in fiecare an, Zilei Mondiale a Apei, moment in care lumea intreaga isi concentreaza mai mult atentia asupra problemelor legate de apa pe care anumite locuri de pe glob le intampina. Instituita de Organizatia Natiunilor Unite (ONU), scopul Zilei Mondiale a Apei este de a se atrage atentia asupra crizei globale a apei. Anul acesta, Ziua Mondiala a Apei se concentreaza pe tema Valorizarea apei. Aceasta tema se extinde dincolo de problemele de stabilire a ... citeste toata stirea