221 de elevi au finalizat in magazinele Profi stagiile de practica organizate si desfasurate in cadrul proiectului "Pregatirea practica a profesionistilor de maine!"

Daca in vara lui 2021 patru grupe de elevi finalizau stagiile de practica organizate in cadrul proiectului "Pregatirea practica a profesionistilor de maine!", sfarsitul anului scolar 2022 incununeaza cu succes si finalizarea altor sapte grupe de practica cu elevi din cadrul mai multor institutii de invatamant din Regiunea Centru NV a tarii.Astfel ca, un numar total de 221 elevi si-au efectuat stagiile de practica prevazute in curricula scolara, in magazinele Profi, intr-un mediu profesionist, ... citeste toata stirea