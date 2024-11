227 de candidati din Brasov au dat ieri Rezidentiatul

227 de candidati din judetul Brasov au sustinut, in 17 noiembrie, concursul de intrare in Rezidentiat, alaturi de alti peste 10.000 de candidati din toata tara care au studiat Medicina, Medicina Dentara sau Farmacie.Concursul de intrare in rezidentiat, pe post sau pe loc, a fost programat in sase centre universitare, respectiv: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Craiova, Targu Mures si Timisoara.La nivelul intregii tari, Ministerul Sanatatii a scos la concurs pentru intrarea in Rezidentiat ... citește toată știrea