228.000 de lei, planul pentru amenajarea unui parc pe un teren din proximitatea albiei Barsei

Zarnestiul intentioneaza sa isi dezvolte infrastructura verde si de agrement pentru a le oferi localnicilor mai multe optiuni de petrecere a timpului liber langa casa. Tinand cont ca parcuri noi nu prea s-au facut in ultimii ani, fiind modernizate zonele verzi amenajate cu decenii in urma, acum edilii vor sa puna in valoare terenuri lasate de izbeliste.In vizor este si o parcela din proximitatea strazii Ciucas si a Raului Barsa. La final de 2024,