23 de apeluri la Dispeceratul National Salvamont. Cele mai multe, la Salvamont Brasov

Salvamontistii din intreaga tara au avut, in ultimele 24 de ore, 23 de interventii, cele mai multe fiind la Salvamont Brasov.Cel mai aglomerat punct de interventie din judetul nostru, in ultimele 24 de ore, a fost Salvamont Brasov.Salvamontistii au avut, in ultimele 24 de ore, 23 de interventii, cele mai multe la Salvamont Brasov. Au fost salvati 23 de turisti, iar cinci dintre acestia au fost raniti.In ultimele 24 de ore, la ... citește toată știrea