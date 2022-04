23 de localitati din judetul Brasov, fara niciun caz de COVID-19

Potrivit DSP, incidenta in judetul Brasov este 0,90, iar in municipiu, rata de infectare a ajuns la 1,41.Sunt pozitive 588 de persoane. In 23 de localitati din judet nu este niciun caz de COVID-19.LOCALITATEAPOPULAEsIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENEsA27.04.2022 - total6497585880.90CRISTIAN6684152.24SANPETRU11022211.91MUNICIPIUL BRASOV2920284071.39SINCA NOUA167021.20BRAN531350.94BOD570050.88HARMAN746660.80SINCA381530.79MUNICIPIUL SACELE37324290.78DUMBRAVITA525940.76TARLUNGENI1210880. ... citeste toata stirea