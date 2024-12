24 de ani, omorat pe trecerea de pietoni! Soferul, tot un tanar de 24 de ani

Un accident mortal a avut loc luni, 9 decembrie, in cursul serii, pe strada Lunga, din municipiul Brasov. "La fata locului, din verificarile efectuate pana la acest moment, s-a stabilit faptul ca accidentul a avut loc in zona unei treceri pentru pietoni, imprejurare in care un pieton a fost surprins si accidentat de un autovehicul, condus de un barbat de 24 de ani. Din nefericire, in urma ... citește toată știrea