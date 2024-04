25 de ani, manevra care i-a adus sfarsitul

Impact mortal in centrul unei comune in judetul Braila, marti, 16 aprilie. Un sofer de 25 de ani, din judetul Brasov, si-a pierdut viata dupa ce a patruns pe sensul opus de mers cu autoutilitara pe care o conducea si a lovit in plin un alt autovehicul de transport marfa.Deocamdata nu este clara cauza accidentului. Martorii sustin ca avea ... citește toată știrea