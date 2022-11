25 de turisti care au ramas blocati in zona Balea, din Muntii Fagaras, au fost recuperati de salvamontistii sibieni.Salvamontistii sibieni au intervenit vineri seara, in Valea Balii din Muntii Fagaras, pentru recuperarea a 25 de turisti. In zona fiind zapada, a anuntat Salvamont Sibiu."Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu a intervenit pentru recuperarea a 25 de ... citeste toata stirea