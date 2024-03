25 martie: Eclipsa de Luna plina, vizibila si din Romania. La ce ora va atinge punctul maxim

25 martie: Eclipsa de Luna plina, vizibila si din Romania. Eclipsa va incepe in aceasta noapte la ora 02.53 si va atinge punctul maxim la ora 05.12. Cel mai bine va putea fi observata daca cerul este senin, dar in zonele mai putin luminate (nu din orase) si cu mai putina poluare. Pe langa faptul ca va fi un eveniment astronomic interesant, ea va pregati o eclipsa totala de soare exact doua saptamani mai tarziu, care va putea fi vazuta in toata America de Nord.O eclipsa de luna se produce ... citește toată știrea