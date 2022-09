250 de ecoinsule supraterane, 25 subterane: Primaria Brasov a reusit sa depuna cererea de finantare pentru achizitia din bani PNRR

Daca in cazul modernizarii iluminatului public, Primaria Brasov a "ratat startul" prin faptul ca nu a reusit sa depuna cererea de finantare in timp util, in cazul dosarului prin care solicita bani europeni pentru achizitia de 275 de ecoinsule prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), municipalitatea brasoveana a dat click la timp.Mai exact, primarul Brasovului, Allen Cloliban, a anuntat joi, 15 septembrie, ca "am fost printre primele municipii care au depus cererea de finantare. ... citeste toata stirea