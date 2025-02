250 de lei/ora cu instructor in Poiana Brasov

Vacanta de iarna e in toi pentru copiii din 17 judete, inclusiv Brasovul, asa ca monitorii de schi au agenda plina. In Poiana Brasov, tarifele instructorilor au ajuns la un nou record - 250 de lei pe ora.Mai ieftin ies cei care iau lectii in grup sau negociaza cu monitorul pentru mai multe lectii la rand. Cinci zile pe partie, cu profesor, skipass si echipament inchiriat pot ajunge si la 3000 de lei.Indiferent cine ia lectii de schi, parintii sau copiii, ca sa fiti siguri ca ajungeti pe ... citește toată știrea