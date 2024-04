252 de panouri de afisaj electoral in municipiul Brasov

Primarul Brasovului, Allen Coliban, a emis in 24 aprilie dispozitia de primar prin care au fost stabilite locurile unde se vor amenaja panourile de afisaj electoral ce se vor instala in oras. Acestea se vor amplasa de catre Primaria Brasov pana cel mai tarziu in 9 mai, in 28 de locuri din oras. Pe fiecare dintre cele 28 de amplasamente vor fi montate cate noua panouri, pe care competitorii electorali vor putea lipi materialele electorale.UNDE VOR FI AMPLASATE AFISELE:1. Promenada vis-a-vis ... citește toată știrea