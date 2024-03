254 de telefoane la Locala, cele mai multe pentru parcare

In perioada 4 - 10 martie, activitatea structurilor de ordine publica si circulatie rutiera din cadrul Politiei Locale Brasov s-a concretizat in aplicarea unui numar de 452 sanctiuni contraventionale in cuantum de 226.360 lei (40% in weekend).Agentii au legitimat 1.214 de persoane si au preluat si solutionat 254 de sesizari telefonice. Cele mai numeroase apeluri au fost referitoare la autoturisme parcate/stationate neregulamentar pe domeniul public, ocuparea locurilor de parcare de resedinta, ... citește toată știrea