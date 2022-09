2540 de ghiozdane, oferite "bobocilor" din clasa pregatitoare, in municipiu

2540 de elevi din clasa pregatitoare au fost asteptati, ieri, in clase, cu primul ghiozdan. A fost oferit de municipalitate, in cadrul unui program initiat in 2010. Pachetul cu rechizite scolare "Primul ghiozdan" pentru elevii inscrisi in clasa pregatitoare in anul scolar 2022-2023 contine: un ghiozdan, 4 caiete tip I; 4 caiete de matematica; un bloc de desen A4; 10 creioane HB; doua seturi de creioane colorate; o radiera; doua ascutitori; un penar; acuarele; pensule (diferite marimi); ... citeste toata stirea