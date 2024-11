26 de biblioteci din judetul Brasov, pregatite de "digitalizare". Licitatie lansata pentru echipamente de peste 1,35 milioane de lei

Bibliotecile din judetul Brasov vor fi modernizate si transformate in spatii de educatie digitala si de experiente creative pentru publicul de toate varstele. Prin intermediul proiectului "Crearea unei retele de hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov", finantat prin PNRR, Consiliul Judetean a accesat in acest an suma de 20.174.296 lei, cu ajutorul careia Biblioteca Judeteana "George Baritiu" si 29 de biblioteci municipale, orasenesti si comunale vor fi ... citește toată știrea