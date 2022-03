26 de copii, orfani din Ucraina, cazati la DGASPC Brasov

Intre victimele razboiului din Ucraina se numara si numerosi copii. Sute de mii de micuti au fost nevoiti sa fuga de acasa, impreuna cu mamele lor si sa ajunga in alte tari, unde nu cunosc limba si pe nimeni. Intre copiii refugiati se numara si unii care nu au parinti si care au ajuns la Directia de Protectia Copilului Brasov."26 de copii institutionalizati in doua case de tip familial in Ucraina, impreuna cu doi insotitori si copiii acestora, au ajuns vineri dimineata la Brasov. Persoanele ... citeste toata stirea