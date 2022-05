262 de lei/luna - somajul pregatit pentru absolventi

Absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni, daca se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca din raza careia isi au domiciliul, in maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoana in cautarea unui loc de munca, potrivit reprezentantilor de la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca. Indemnizatia de care ar beneficia absolventii reprezinta 50% din valoarea ... citeste toata stirea