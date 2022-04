28.04, raport Covid: 693 de teste, 54 pozitive, la Brasov

54 de noi cazuri de infectare cu Covid au fost raportate, in judet, in ultimele 24 de ore, au anuntat autoritatile joi, 28 aprilie. Asta in urma a 693 de teste efectuate, dintre care 304 teste RT-PCR si 389 de teste rapide antigen. Astfel, bilantul judetean al imbolnavirilor a ajuns la 108.328 de cazuri. In prezent, sunt 69 de pacienti internati in spitale, dintre care 6 la ATI. 2.026 de persoane sunt raportate decedate de la inceputul pandemiei.Incidenta cumulata a cazurilor confirmate de ... citeste toata stirea