28 de copii, adoptati in 2022. Cu 50% mai multi fata de anul trecut

2 iunie a fost Ziua Nationala a Adoptiei, iar DGASPC Brasov aminteste ca nu intamplator aceasta zi este imediat dupa Ziua Copilului. Pentru orice copil este extrem de important sa creasca intr-o familie in care se simte iubit si protejat. In acest scop, Protectia Copilului Brasov anunta ca, in primele 5 luni ale acestui an, a inregistrat o crestere cu 50% a numarului de adoptii, fata de aceeasi perioada a anului trecut."La nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ... citeste toata stirea