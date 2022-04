28 de ecoinsule pentru colectarea separata a deseurilor sunt functionale, de astazi, in Brasov

De astazi, 8 aprilie, cele 28 de insule ecologice informatizate pentru colectarea separata a deseurilor menajere si a celor reciclabile, pe care Municipalitatea le-a amplasat in cartierele brasovene, sunt functionale, dupa ce operatorii de salubrizare Comprest si Braicata au distribuit asociatiilor de proprietari cardurile care le permit accesul utilizatorilor."Avand in vedere ca in perioada de testare a celor doua ecoinsule de colectare separata a deseurilor nu au fost probleme, precum si ... citeste toata stirea