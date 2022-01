28 de ecoinsule vor fi receptionate in scurt timp de Primaria Brasov. "Ne vor ajuta, pe viitor, in aplicarea principiului *platesti cat arunci*"

Brasovenii vor avea la dispozitie in perioada urmatoare 28 de ecoinsule la care sa arunce deseurile reciclabile. Contractul pentru furnizarea si montarea celor 28 de ecoinsule, in valoare de 4.776.245,88 lei, TVA inclus, a fost semnat in luna octombrie a anului trecut, iar zilele trecute, intr-o emisiune transmisa in mediul online, primarul Brasovului, Allen Coliban, a prezentat stadiul proiectului."Am lansat comanda pentru ecoinsule la finalul anului trecut. Urmeaza sa le receptionam si sa ... citeste toata stirea