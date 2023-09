28 de persoane au fost retinute dupa perchezitiile de amploare care au avut loc marti in Bucuresti, Brasov si alte 22 de judete, si care au vizat activitatea traficantilor de droguri care produceau la Iasi si comercializau dispozitive electronice de vapat, jeleuri si prajituri care contineau substante psihoactive."Precizam ca printre persoanele retinute se afla un cetatean canadian, actionar majoritar al fabricii situate in judetul Iasi, un agent de politie si un psiholog. In urma celor 121 ... citeste toata stirea