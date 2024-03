28 martie - Sulita pe cer, 30 martie - Ziua brandusei

Data de 28 martie este cunoscuta in popor sub denumirea de "Sulita pe cer". Denumirea vine de la stravechea unitate de masura a timpului zilei, care ar putea fi echivalata, in zilele noastre, cu o jumatate de ora. Aceasta estimeaza urcarea si coborarea soarelui pe cer, de unde si numele de sulita. Se aprecia atunci ca zilele de vara ar fi avut 18 sulite, 9 de la rasarit pana la miezul zilei si 9 pana la apus.Pe de alta parte, la 30 martie, este "Ziua Brandusei", ... citește toată știrea