29 iunie 1976. Arestarea lui Ion Gavrila Ogoranu, eroul Rezistentei Anticomuniste

In ziua de 29 iunie 1976, Ion Gavrila Ogoranu era capturat de fortele Securitatii, in timpul uneia din incursiunile sale clandestine la Cluj. Incepand din 1948, timp de 28 de ani, liderul rezistentei armate anticomuniste din Muntii Fagarasului devenise cel mai cautat om din Romania. Timp de 7 ani, intre 1948 si 1955, el a actionat in cadrul grupului de partizani al carui lider a devenit. Dupa destructurarea acestuia de catre Securitate, Gavrila si-a petrecut alti 22 de ani, din 1955 pana in ... citește toată știrea