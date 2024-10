3,25 milioane de lei pentru activitatile scolilor din judetul Brasov in Saptamana Verde

100 de milioane de lei au fost aprobati din Fondul pentru Mediu pentru 2024 si 2025, pentru ca scolile din tara sa deruleze activitati in cadrul Programului "Saptamana Verde". Unitatile scolare care s-au inscris pentru a primi acesti bani ii vor primi incepand cu luna octombrie, potrivit calendarului oficial. Banii au fost repartizati pe judete de Ministerul Educatiei, "in functie de dimensiunea populatiei scolare, in functie de numarul de elevi, conform planului de scolarizare propus ... citește toată știrea