3.314 de brasoveni au cerut luna trecuta pasapoarte

Lucratorii Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte (SPCP) Brasov au avut mai mult de lucru luna trecuta, comparativ cu luna ianuarie a acestui an. Astfel, in perioada 1-28 februarie 2022, la ghiseul de primiri cereri al serviciului au fost depuse 3.314 cereri de eliberare a pasapoartelor - cu 782 mai multe decat in luna precedenta -din care 3.143 pentru pasapoarte simple electronice si 171 pentru pasapoarte simple temporare."In total, in luna februarie 2022, au fost analizate si ... citeste toata stirea