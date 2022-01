3.500 de brasoveni care s-au vaccinat cu schema completa dupa data de 3 septembrie 2021 si-au ridicat, pana in 21 ianuarie 2022, tichetele de 100 de lei de la Centrul de Vaccinare din cartierul Noua si de la cel de la Sala Sporturilor. Conform informatiilor Primariei Brasov, la centrul de vaccinare de la Sala Sporturilor, distribuirea tichetelor a inceput in 6 ianuarie, iar pana in 21 ianuarie au fost ridicate de catre 1.000 ... citeste toata stirea