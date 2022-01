3,7 milioane de lei, alocati in 2022 unitatilor de invatamant din Sacele

Conducerea Primariei Sacele a avut o intalnire cu directorii unitatilor de invatamant din municipiul. Discutiile au avut ca tema dotarea elevilor din Sacele cu 2.600 de tablete, proiect ce a fost depus de Primaria Sacele si care se afla in procesul de evaluare la Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, reparatiile in scoli si costurile cu utilitatile.In privinta reparatiilor in scolile sacelene, Primaria Municipiului Sacele va aloca anul acesta intr-o prima faza suma de 1.400.000 lei, ... citeste toata stirea