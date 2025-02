3 ani de la inceperea razboiului din Ucraina. Literele de pe Tampa vor fi iluminate

Au trecut trei ani de cand in Ucraina s-a declansat razboiul.Distribuie daca iti place!Au trecut trei ani de cand in Ucraina s-a declansat razboiul.Cu ocazia acestui eveniment, Brasovul va ilumina, astazi, literele de pe Tampa si cladirea primariei in culorile albastru-galben, in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, greu incercat.Trei ani de razboi in UcrainaMunicipiul Brasov se ... citește toată știrea