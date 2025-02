3 ani de la invazia Rusiei in Ucraina. 100 de refugiati ucraineni, protest in Piata Sfatului

Peste 1o0 de persoane, majoritatea refugiati ucraineni, participa acum la un protest organizat in Brasov, in Piata Sfatului. Acestia vor sa marcheze 11 ani de agresiune rusa si trei ani de la declansarea invaziei la scara larga.Acestia au venit cu steaguri ale Ucrainei si ale Romaniei. Militeaza impotriva razboiului declansat de Rusia si impotriva presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin.Zecile de refugiati ucraineni au strabatut cu un steag imens strada Republicii, de la Modarom in ... citește toată știrea