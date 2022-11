3 betivi in trafic + 1 care a crezut ca scapa

Sambata, 26 noiembrie, politistii din judet au raportat deschiderea a 4 dosare penale pentru alcool la volan. Astfel, in jurul orei 3.00, in timpul unei razii a Biroului Rutier, politistii au oprit pentru control un autoturism, condus de un barbat in varsta de 29 de ani, pe strada Egretei, din municipiul Brasov, iar dupa testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pentru aceeasi fapta s-au ales cu dosar penal un barbat de 59 de ani, ... citeste toata stirea