3 contra 1: bataie la ferma

Sambata, 15 martie, la 112 a fost inregistrat un apel de urgenta "cu privire la faptul ca un barbat, de 46 de ani, din comuna Bunesti, ar fi fost lovit de alte persoane", potrivit raportului de caz.Politia a fost trimisa la fata locului, iar cercetarile au aratat ca "la aceeasi data, in jurul orei 20:00, in timp ce barbatul se afla la o ferma, situata in afara localitatii, ar fi fost agresat fizic de alte trei persoane. ... citește toată știrea