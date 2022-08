3 cu peste 1 la mie, unul si drogat

Joi, 18 august,in jurul orei 19.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier Brasov au depistat in trafic un tanar, in varsta de 22 ani, care conducea un autovehicul pe DJ103A, pe raza localitatii Tarlungeni, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice: 1,87 mg/l alcool pur in aerul respirat. Desi nivelul alcoolemiei ar fi fost de ajuns pentru a fi caz "de dat exemplu", in raportul facut public de IPJ Brasov se mai arata ca "de asemenea, la testarea tanarului cu aparatul DrugTest ... citeste toata stirea