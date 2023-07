Un profesor de sport, o educatoare si un candidat care a sustinmut examen la disciplina Psihopedagogie speciala au obtinut nota 10 la proba scrisa a Definitivatului. Rezultatele au fost afisate in urma cu putin timp, pe definitivat.edu.ro, iar in judetul Brasov avem o rata de promovare de 77,3%, inainte de contestatii. In cifre, asta inseamna ca, din peste 260 de candidati care au fost prezenti in sala de examen, 204 l-au promovat. Mai exact, au obtinut 8 in proba scrisa. Alti 60 de candidati ... citeste toata stirea