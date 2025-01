3 din 10, in 5 ani la pensie

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca exista o problema in medicina de familie, intrucat o treime dintre medicii de familie vor iesi la pensie in urmatorii cinci ani."Sunt, in total, aproximativ 11.000 de medici de familie in momentul de fata. Noi trebuie sa putem sa pregatim un numar de medici de familie, incat sa existe o rata de inlocuire de unu la unu. In ultimii doi ani, am crescut substantial numarul de rezidenti in medicina de familie, dar lucrul ... citește toată știrea