Un sfert dintre medicii din Romania sunt in stare de epuizare, depresie, iar unii au tendinte de suicid. Este situatia alarmanta dezvaluita de un sondaj realizat de Colegiul Medicilor din Romania. Principala cauza este numarul mic de doctori care trebuie sa faca fata unei populatii din ce in ce mai bolnave. Pacientii nu sunt ingrijiti cum trebuie din acest motiv, spun tot medicii. In unele spitale, nici macar garzile nu mai pot fi asigurate, ceea ce pune in pericol viata bolnavilor.Jumatate ... citeste toata stirea