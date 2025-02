3 doamne din Sacele, la cumparaturi in AFI: furau in gasca, initial au scapat

Saptamana trecuta (miercuri, 19 februarie), politistii de la Sectia 1 Brasov au fost sesizati de reprezentantii unui magazin de produse cosmetice din mall-ul AFI, cu privire la faptul ca, in urma cu cateva zile, persoane necunoscute ar fi sustras mai multe parfumuri din unitate.Investigatiile efectuate au dus in scurt timp la identificarea a trei femei suspecte, cu varsta intre 22 si 32 de ani, toate trei domiciliate in ... citește toată știrea