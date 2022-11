3 "drogati" de weekend, 2 au facut accident

3 dosare, cate unul pe zi, au intocmit politIstii din judet in weekend, pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".Primul a fost prins vineri, 11 noiembrie, in jurul orei 23.00: un tanar, in varsta de 21 ani, care conducea un autoturism pe raza localitatii Harman, a parasit partea carosabila si a lovit podul de acces situat pe partea dreapta a sensului sau de mers. "In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto, care a fost ... citeste toata stirea