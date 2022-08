3 drogati, unul cu 97 la ora

In noaptea de marti spre miercuri, 9/10 august, in jurul orei 3.15, politisti din cadrul Serviciului Rutier Brasov au depistat un barbat, in varsta de 31 ani, din municipiul Bucuresti, care conducea un autovehicul pe strada Calea Feldioarei, din municipiul Brasov, fiind surprins cu aparatul radar circuland cu o viteza de 97 km/h, pe un tronson de drum unde limita de viteza este de 60 km/h. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea ... citeste toata stirea