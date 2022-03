3 escroci din Vrancea au convins o femeie din Harseni sa le dea toti banii din casa: 6.000 de euro

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Sectia de Politie Rurala Voila, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "inselaciune" in forma continuata - 3 acte materiale.Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca o femeie, in varsta de 83 ani din localitatea Harseni, judetul Brasov, ar fi fost indusa in eroare de catre persoane necunoscute, ... citeste toata stirea