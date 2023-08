Jazz, sunete pop simfonice si rock simfonica, cu artisti ai Filarmonicilor din tara. Este, pe scurt, ceea ce propune cea de-a doua editia a FILAfest, un eveniment muzical unic in Romania, care va avea loc in perioada 11-13 august, in Piata Sfatului. Concertele vor incepe la ora 20:00, iar accesul publicului este gratuit."FILAfest este conceput ca un eveniment de elita, menit sa atraga publicul tanar in salile de concerte ale filarmonicilor. Ne dorim sa oferim o experienta culturala ... citeste toata stirea